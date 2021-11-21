Мігранти після незначного затишшя знову штурмували польський кордон

Мігранти після незначного затишшя знову штурмували польський кордон

Нову спробу штурму польського кордону зафіксували 20 листопада.

Мігранти знову намагалися прорватися до Польщі з території Білорусі. Штурмували нелегали польський кордон у районі Черемхи.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter 21 листопада.

Зазначається, що колона мігрантів налічувала близько 100 осіб. Польській прикордонники охарактеризували їх як "агресивних іноземців".

Загалом протягом 20 листопада прикордонники Польщі зафіксували 208 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Стосовно 31 особи видано постанову про залишення території Польщі.

"У суботу, 20 листопада, на ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемсі, група з близько 100 агресивних іноземців, яких доправили до кордону білоруські служби, намагалася прорватися до Польщі. Служби запобігли прориву кордону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі 19 листопада заявили, що в районі переходу в "Кузниці" не залишилося мігрантів, які перебували там понад тиждень.

Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.