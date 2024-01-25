Мігранти з кримінальним минулим проникають до Фінляндії з Росії: в Гельсінкі б'ють на сполох

Мігранти продовжують спроби перетнути пункти пропуску з боку Росії на фінсько-російському кордоні навіть попри їх повне закриття.

Протягом кількох тижнів Фінляндія стикається з проблемами на своєму східному кордоні та звинувачує Росію в тому, що та "спеціально мобілізує людей із третіх країн і відправляє їх до Фінляндії та ЄС".

Про це заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, пише DW.

За її словами, минулого тижня до Фінляндії з боку Росії проникли 15 іноземців. Їх дії вона назвала "незаконними" і "вкрай небезпечними", адже вони можуть потрапити в біду через надзвичайно низькі температури у країні та глибокий сніговий покрив.

"Нам варто очікувати, що Росія й надалі намагатиметься дестабілізувати Фінляндію та Європу", – заявила очільниця МЗС Фінляндії.

У скандинавській країні наголошують, що цю серйозну ситуацію треба вирішувати на загальноєвропейському рівні.

"Ми охороняємо не лише фінський кордон, а й кордони ЄС і НАТО. Коли Росія використовує людей для ведення гібридної війни, наших нинішніх законів недостатньо, щоб протистояти цьому відповідно до Конвенції про права людини", – зауважила Валтонен.

За її оцінкою, є серйозний ризик того, що мігранти, які потрапили з РФ до Фінляндії і потім "загубилися" в країні, можуть бути задіяні Москвою для шпигунства або вчинення диверсій у ЄС. Фінляндія навіть має дані про те, що багато мігрантів, яких направила Росія, мають кримінальне минуле.

"Росіяни навіть надсилають нам людей, які були замішані у воєнних злочинах. Ми не знаємо, які угоди уклали ці люди з російською владою. Але деякі з них заявили фінській владі, яка займається питаннями біженців, що Росія відправила б їх воювати до України, якби вони не перетнули кордон", – розповіла Валтонен.

Фінська міністерка нагадала, що Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex не має повноважень, щоб перешкоджати перетину кордонів ЄС мігрантами.

"Frontex не надає нам реальної допомоги в захисті від гібридної війни Росії. Тому необхідно надати Frontex можливість запобігати нелегальному в'їзду до країни", – закликала дипломатка.

Як приклад, вона навела Норвегію, яка не є членом ЄС, але може зупиняти нелегальних мігрантів на кордоні": "Цього хочемо і ми теж".

Нагадаємо, восени прикордонна служба Фінляндії повідомила, що люди незаконно прибувають до Фінляндії з Росії через східний кордон. Їх підозрюють у злочині проти держкордону. З огляду на такі ситуації Фінляндія від 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак першого ж дня з боку Росії прибули понад 100 шукачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць, а прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку із ситуацією.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія залишить закритими пункти пропуску на кордоні з РФ, хоча термін дії попередніх обмежень мав завершитися 15 січня.

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