Мігрантська криза на кордоні із Білоруссю: у Польщі ще на 60 днів подовжать надзвичайний стан

Мігрантська криза на кордоні із Білоруссю: у Польщі ще на 60 днів подовжать надзвичайний стан

Режим Лукашенка пропускає через кордон сотні біженців з Африки та країн Близького Сходу.

Мігрантська криза на кордоні із Білоруссю. У Польщі подовжать надзвичайний стан у прикордонних районах ще на 60 днів.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 29 вересня.

Із відповідним проханням до президента Анджея Дуди вже звернулася рада міністрів. Надзвичайний стан в країні діє від 2 вересня. Однак відтоді ситуація з напливом мігрантів не покращилася.

Прориваються мігранти і до Литви та Латвії. Балтійським країнам через це довелося посилити охорону та обтягнути колючим дротом кордон. У країнах ЄС наплив мігрантів називають не інакше як гібридною війною, яку чинна білоруська влада веде задля дестабілізації Заходу.

Варто зазначити, що мігрантську кризу спричинив Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака, щоб затримати білоруського журналіста Романа Протасевича.

Новини світу: наплив мігрантів – Польща подовжить надзвичайний стан у прикордонних районах на 60 днів

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