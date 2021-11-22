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Мігрантська криза: п'яні та озброєні білоруські військові чіплялися до польських прикордонників

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Мігрантська криза: п'яні та озброєні білоруські військові чіплялися до польських прикордонників

twitter.com/podlaskaPolicja

Польські силовики зазначили, що це не перший такий випадок.

П'яні та озброєні білоруські військові чіплялися до польських прикордонників. Відео зухвалого інциденту у Twitter опублікувало Міноборони Польщі. На ньому білоруський військовий, що ледь тримається на ногах, ламаною англійською пропонує полякам обмінятися цигарками.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 листопада.

У коментарі до відео польські силовики зазначили, що це не перший такий випадок. Раніше білоруські військові стріляли у повітря і наводили зброю на польських прикордонників.

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада – відтоді з боку Білорусі регулярно відбуваються спроби прориву кордону великими групами мігрантів за підтримки білоруських спецслужб. Нині у Польщі розглядають можливість повного закриття  кордону з Білоруссю. Водночас польський прем'єр заявив, що хоче дати Мінську шанс припинити кризу і відправити мігрантів додому.

Минулого тижня більшість людей зі стихійного табору поблизу польського кордону білоруська влада перемістила у тимчасовий центр у Гродні. Нині там стався спалах коронавірусу – довелося шпиталізувати близько сотні мігрантів із запаленням легень.

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