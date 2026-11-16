"Міг би діяти набагато жорсткіше": Трамп несподівано оцінив дії Путіна у війні проти України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін наразі дещо відступає в питанні України, хоча міг би діяти значно жорсткіше.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

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Трамп оцінив дії Путіна у війні проти України

Коментуючи ситуацію навколо України, американський президент оцінив поточну позицію російського керівництва як стриману.

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«Путін дещо відступає щодо України. Він міг би діяти набагато жорсткіше. Відверто кажучи, він відступає», — сказав Трамп представникам преси.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков знову заявив, що Росія не погодиться на тимчасове перемир’я. За його словами, Москва нібито прагне довгострокового миру, а не паузи для України, тому бойові дії триватимуть одночасно з переговорами.

Раніше 10 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидший шлях завершити війну — це припинити вогонь на поточній лінії фронту та перейти до тривалих дипломатичних переговорів.

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