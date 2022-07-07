Михайло Горбачов перебуває в лікарні у критичному стані: фото

Перший та останній президент СРСР страждає на цукровий діабет та має проблеми з нирками.

Стан здоров’я 91-річного Михайла Горбачова, який був останнім комуністичним лідером Радянського Союзу, значно погіршився.

Про це повідомив російській економіст Руслан Грінберг, який відвідав експрезидента СРСР у Центральній клінічній лікарні (ЦКЛ) Москви та опублікував відповідне фото, яке поширилося у соцмережах.

За його словами, через проблеми з нирками Горбачов перебуває на гемодіалізі, а також він страждає він цукрового діабету. Відвідавши хворого, Грінберг зауважив, що його справи “зовсім погані”.

Також читайте Назад до СРСР: у РФ створюють аналог піонерської організації

На знімку видно, що вени у колишнього президента Радянського Союзу сині від множинних ін'єкцій, а сам він лежить на ліжку із протипролежневим матрацом. Тіло Горбачова сильно роздуте через проблеми з виведенням рідини.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР у період з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР.

Нагадаємо, 10 травня 2022 року на 89 році життя помер перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте також: