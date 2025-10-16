- Дата публікації
Мігрант з Сомалі зарізав 17-річного українця: посольство про резонансне вбивство в Ірландії
Українське посольство готує репатріацію тіла вбитого в Дубліні 17-річного Вадима.
Посольства України в Ірландії прокоментувало резонансне вбивство 17-річного українського підлітка в Дубліні.
Про це передає пресслужба дипустанови.
«Посольство України в Ірландії було поінформовано вчора Службою у справах дітей та сім’ї Ірландії (TUSLA) про трагічну загибель громадянина України Вадима Давиденка, який отримав смертельне поранення внаслідок інциденту з нанесенням ножових поранень», — йдеться в повідомленні.
Посольство підтримує тісний контакт із поліцією Ірландії, яка розслідує обставини трагедії. Наразі тривають слідчі дії. Про результати буде повідомлено родину Вадима та посольство.
Дипломати запевняють, що також перебувають на зв’язку з родиною загиблого. Посольство займається підготовкою до репатріації тіла Вадима до України.
