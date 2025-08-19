Мікрофон на зустрічі Трампа випадково записав секрет Мелоні: що сказала (відео)

Зустріч Трампа з лідерами ЄС / © White House

Реклама

Під час зустрічі Дональда Трампа з європейськими лідерами в Білому домі, мікрофони випадково записали відверті коментарі, що не призначалися для публіки. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила свою неприязнь до спілкування з журналістами.

Про це повідомляє видання Corrierre della Sera.

Коли президент Фінляндії Александер Стубб запитав Трампа, чи часто йому доводиться контактувати з пресою, Трамп відповів: «Постійно». У відповідь Мелоні зауважила:

Реклама

«Але йому це подобається. Я ж ніколи не хочу спілкуватися з італійською пресою».

Пізніше, коли Трамп запропонував лідерам відповісти на запитання журналістів, Мелоні пошепки відмовила, сказавши:

«Думаю, краще ні, нас занадто багато і це займе занадто багато часу».

Нагадаємо, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.

Реклама

Трамп повідомив, що докладе зусиль, щоб переговори між Путіним і Зеленським відбулися.

Кремлівський очільник Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Про це він сказав під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.