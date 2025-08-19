- Дата публікації
Мікрофон на зустрічі Трампа випадково записав секрет Мелоні: що сказала (відео)
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ввикрила свій секрет, який випадково зафіксував мікрофон.
Під час зустрічі Дональда Трампа з європейськими лідерами в Білому домі, мікрофони випадково записали відверті коментарі, що не призначалися для публіки. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила свою неприязнь до спілкування з журналістами.
Про це повідомляє видання Corrierre della Sera.
Коли президент Фінляндії Александер Стубб запитав Трампа, чи часто йому доводиться контактувати з пресою, Трамп відповів: «Постійно». У відповідь Мелоні зауважила:
«Але йому це подобається. Я ж ніколи не хочу спілкуватися з італійською пресою».
Пізніше, коли Трамп запропонував лідерам відповісти на запитання журналістів, Мелоні пошепки відмовила, сказавши:
«Думаю, краще ні, нас занадто багато і це займе занадто багато часу».
Нагадаємо, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.
Трамп повідомив, що докладе зусиль, щоб переговори між Путіним і Зеленським відбулися.
Кремлівський очільник Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Про це він сказав під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.