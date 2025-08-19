ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
1 хв

Мікрофон на зустрічі Трампа випадково записав секрет Мелоні: що сказала (відео)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ввикрила свій секрет, який випадково зафіксував мікрофон.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Зустріч Трампа з лідерами ЄС

Зустріч Трампа з лідерами ЄС / © White House

Під час зустрічі Дональда Трампа з європейськими лідерами в Білому домі, мікрофони випадково записали відверті коментарі, що не призначалися для публіки. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила свою неприязнь до спілкування з журналістами.

Про це повідомляє видання Corrierre della Sera.

Коли президент Фінляндії Александер Стубб запитав Трампа, чи часто йому доводиться контактувати з пресою, Трамп відповів: «Постійно». У відповідь Мелоні зауважила:

«Але йому це подобається. Я ж ніколи не хочу спілкуватися з італійською пресою».

Пізніше, коли Трамп запропонував лідерам відповісти на запитання журналістів, Мелоні пошепки відмовила, сказавши:

«Думаю, краще ні, нас занадто багато і це займе занадто багато часу».

Нагадаємо, 18 серпня, у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з українським очільником Володимиром Зеленським та лідерами ЄС. З’явилися ексклюзивні кадри.

Трамп повідомив, що докладе зусиль, щоб переговори між Путіним і Зеленським відбулися.

Кремлівський очільник Володимир Путін запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Про це він сказав під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie