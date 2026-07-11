“Мікрохвильовка” для супутників Ілона Маска: Китай створив дешеву зброю, здатну масово спалювати космічні мережі

Китайські вчені створили імпульсну зброю, здатну збивати Starlink / © Xinhua

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Китайські військові дослідники створили новітню мікрохвильову імпульсну зброю потужністю до 100 гігават, яка здатна виводити з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті. Завдяки цій технології армія КНР зможе з мінімальними фінансовими витратами ефективно знищувати цілі космічні мережі, зокрема апарати системи Starlink Ілона Маска.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Перехід до практичного застосування

Вчені з Національного університету оборонних технологій Китаю розповіли, що їхня розробка вже перейшла від стадії лабораторних прототипів до практичного використання у війську. Наразі дослідні установи КНР створили цілий спектр зброї гігаватного класу, частину з якої вже передали на озброєння армії. Найбільшим досягненням стала унікальна система на 100 гігават, що об’єднує в собі відразу кілька потужних генераторів.

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Завдяки точній синхронізації цих модулів розробникам вдалося досягти пікової ефективності та безпрецедентної вихідної потужності. Така методика дозволила успішно обійти технічні обмеження ізоляції, через які одинарні пристрої раніше не могли генерувати достатньо енергії.

«Досягнення десятків гігават вихідної потужності в умовах суворих обмежень щодо простору і ваги є критично важливим майбутнім напрямком для мікрохвильової технології», — пояснила команда науковців.

Загроза для космосу та стійкість системи

Експерти наголошують, що мікрохвильовий імпульс потужністю лише в 1 гігават здатен викликати серйозні перешкоди або повністю спалити апаратне забезпечення низькоорбітальних супутників. Відповідно, застосування нової надпотужної зброї становить величезну загрозу для дорогих мереж на кшталт Starlink. Удар такими установками буде особливо критичним для тих космічних апаратів, які беруть участь у військових операціях.

Для стабільної роботи комплексу розробники створили інноваційну гібридну систему літій-іонних конденсаторів. Вона гарантує миттєву активацію та безперебійне живлення зброї навіть за екстремальних температур до мінус 40 градусів за Цельсієм. Це кардинально покращує оперативну готовність китайських військ радіоелектронної боротьби під час виконання завдань у суворих зимових чи полярних умовах.

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Нагадаємо, китайський багаторазовий космічний літак Shenlong, одна з найзасекреченіших програм Пекіна, випустив на навколоземну орбіту невідомий об’єкт, який, на думку експертів, може виявитися мініатюрним розвідувальним супутником. Китайська влада традиційно не розкриває деталей місії, як і справжнього призначення космічного літака.

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