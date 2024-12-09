Мила історія про те, як сестра через 25 років знайшла зниклого брата, набула "огидного" повороту

Зворушлива історія про жінку, яка возз'єдналася зі своїм братом, що зник 25 років тому, набула зловісного повороту.

Про це пише Mirror.

53-річний Томас Манізак зник у липні 1999 року у віці 28 років, коли їхав до Ньюпорта, штат Орегон. Він зник безслідно, і відтоді його сім'я шукає його і навіть зізналася, що думала, що шукає людські рештки.

Однією з тих, хто брав участь у пошуках, була сестра Марселла Насері, яка на початку цього року натрапила на фотографію свого давно втраченого брата, що лежав на лікарняному ліжку в Каліфорнії. Манізак зараз не розмовляє і вже декілька тижнів перебуває в медичному центрі Святого Франциска в Лінвуді після того, як його знайшли на тротуарі в південному Лос-Анджелесі.

Марселла написала на сторінці GoFundMe, що вона "дуже тішиться, що він живий", коли знайшла свого брата.

Однак ситуація набула темного забарвлення після того, як з'ясувалося, що Манізак був засудженим сексуальним злочинцем, якого звинуватили в жахливих злочинах із дитиною віком до 14 років 1993-го. Він відсидів три роки у в'язниці, а після звільнення був зобов'язаний внести своє ім'я до реєстру сексуальних злочинців в окрузі Лассен.

Марселла визнала, що сім'я була шокована злочинами, які завдали "величезного душевного болю", але Манізак все ще був її братом. Вона сказала в інтерв'ю USA Today: "Я не відвертаюся від своєї плоті і крові. Я люблю його. Я шукала його 25 років – все інше – зовнішній шум, він мій брат, і я люблю його".

Томас Манізак / Фото: St. Francis Medical Center

Пізніше з'ясувалося, що Манізак виїхав із міста через декілька років після звільнення з в'язниці і не зареєструвався як сексуальний злочинець у своєму новому місті – це незаконно згідно із законодавством Каліфорнії. Капітан департаменту шерифа округу Лассен Майк Карні розповів: "Він поїхав до Орегону, і після цього, за словами його сім'ї, він був просто вільною душею, і просто розгулював".

Карні пояснив, що у Манізака мали зняти відбитки пальців, коли він перебував у відділку, але цього не сталося, оскільки він тоді не співпрацював. Він додав: "Нам сказали, що він не міг ходити і не міг говорити, тому я не знаю, що з ним сталося".

Востаннє завзятий турист розмовляв зі своєю сім'єю в серпні 1999 року, зателефонувавши матері зі стоянки вантажівок у Твін-Фоллз, штат Айдахо. До свого зникнення сексуальний злочинець зазвичай телефонував матері двічі на тиждень. Манізак був на інвалідності через діагноз діабет і потребував двох ін'єкцій інсуліну на день. Але за весь час свого 25-річного зникнення він не скористався медичною карткою, щоб отримати рецепт на інсулін або забрати свої чеки.

Насері планує незабаром прилетіти до брата і працює над тим, щоб його перевели до іншої лікарні, яка була б ближче до неї, повідомляє GoFundMe.

Нагадаємо, шанована монахиня заарештована за співпрацю з могутнім кланом мафіозної сім'ї. Її репутація в суспільстві допомогла їй уникнути підозр.

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