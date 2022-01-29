Міланович знову втрапив у скандал, назвавши прем'єр-міністра Хорватії "українським агентом"

Президент Хорватії не збирається просити вибачення в українців за свої попередні зухвалі заяви.
Президент Хорватії Зоран Міланович знову втрапив у міжнародний скандал, який назвав прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича "українським агентом".
Про це пише JutarnjiList.
"Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії - ред.) виступає як український агент, а я як хорватський президент. Це величезна різниця. Тому я не слизький з росіянами. Я ніколи там не був офіційно. Я ніколи не пив каву з російським послом", - сказав хорватський президент.
На питання, чи він вважає, що йому варто попросити вибачення перед українським народом за свої попередні заяви, Міланович відповів, що ні.
"У кого я маю вибачатися? Ніяк. Прем’єр-міністр – звичайний полтрон, який робив це за часів Колінди Грабар-Кітарович, хоча тоді ситуація була іншою. Вона намагалася щось побудувати з Росією в якихось дипломатичних тонах. Пленкович "На жаль, він був прем'єр-міністром і тоді. Мене цікавить лише інтерес Хорватії", - заявив Міланович.
Також Мілонович вважає, що в Україні прославляють людей, які начебто "під час Другої світової війни вбивали євреїв та поляків" і порадив Києву продовжувати перемовини із сепаратистами.
Нагадаємо, що президент Хорватії Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО. Крім того, він заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав події Революції Гідності "переворотом".
До того ж, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який у грудні минулого року відвідав Україну з дводенним візитом, натрапив на критику свого президента. Очільник Хорватії Зоран Міланович назвав візит прем’єра на тлі напружених відносин із Росією "звичайнісіньким шарлатанством".
Згодом, після цього інциденту, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.
Читайте також:
- У Дніпрі триває церемонія прощання із п'ятьма загиблими від пострілів нацгвардійця
- Стан тяжкий із позитивною динамікою: у МВС розповіли, як почуваються поранені в Дніпрі нацгвардійці
- У Кремлі заявили про відведення частини своїх військ від кордону з Україною