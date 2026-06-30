Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв / © forbes.com

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У центрі Монако ввечері 29 червня біля входу у житловий будинок прогриміла вибухівка. Найімовірніше, на українського бізнесмена, мільярдера Вадима Єрмолаєва та його родину було скоєно замах.

Як повідомляє Daily Mail, вибуховий пристрій спрацював у вестибюлі будинку близько 21:00 у понеділок. Бізнесмен отримав серйозні поранення разом зі своєю дружиною та сином-підлітком.

За даними ЗМІ, Єрмолаєв — у важкому стані, він бореться за життя. За словами очевидців, його дружина втратила обидві ноги. Вона також — у критичному стані, пише Stern De.

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Свідки вибуху стверджують, що після цього вони бачили її «без ніг», яка «лежала згорбленою, вкритою кров’ю». Третю жертву ідентифікували як 13-річного хлопчика, якого вважають одним із чотирьох дітей подружжя.

Всі троє перебували біля входу в будівлю, коли вибухнув рюкзак із вибухівкою. Бомбу залишив у сумці чоловік, одягнений у чорну шапку, спортивний костюм, білі джинси та кросівки.

Французька газета Le Figaro повідомила, що на записах з камер відеоспостереження видно, як чоловік кинув пакет біля входу в будівлю незадовго до вибуху. Поліція Монако розшукує підозрюваного, який втік після встановлення вибухового пристрою. За інформацією Stern De, підозрюваний пішки йшов у напрямку французького міста Босолей.

Окрім родини мільярдера, внаслідок вибуху допомогу надали ще чотирьом людям — у деяких був шоковий стан та порізи від вікон, розбитих вибухом.

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Міністр Монако Крістоф Мірманд назвав це «навмисним та спланованим» вибухом. Однак прем’єр-міністр Монако Крістоф Мірманд французькому телеканалу BFMTV відмовився підтвердити, чи це був цілеспрямований напад. Князь Монако Альбер II назвав інцидент «жахливим злочином» та «шоком для всієї монегаської громади».

Що відомо про родину українського бізнесмена

Єрмолаєв — один із приблизно 100 українських олігархів, які втекли від війни з Росією у Монако. Він є забудовником у Дніпрі та в центральній Україні. Також його «АлефГрупа» займалася виробництвом вина та міцних напоїв у Криму.

2019 року Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та став громадянином Кіпру, а в грудні 2023 року Україна запровадила проти нього санкції за ймовірний зв’язок із підприємствами, які діяли в окупованому Криму та Бердянську.

У Єрмолаєва та його дружини Анни, яка є стоматологом і благодійницею, четверо дітей — двох хлопчиків і двох дівчаток.

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Останніми роками родина жила в Монте-Карло. За повідомленнями ЗМІ, родина жила — у повній розкоші. Єрмолаєв любив паркувати свій Bentley з українською реєстрацією біля площі казино Монте-Карло. Він також володіє суперяхтою під українським прапором та віллою з високим рівнем безпеки в сусідньому Сен-Жан-Кап-Ферра.

Нагадаємо, у Монако внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку постраждали троє людей.

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