Мільярди Абрамовича для України: олігарх буде судитися з Британією за гроші від "Челсі"

Роман Абрамович / © Associated Press

Адвокати російського бізнесмена Романа Абрамовича попередили уряд Великої Британії, що їхній клієнт оскаржуватиме будь-яку спробу конфіскувати 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,34 млрд доларів) від продажу футбольного клубу «Челсі».

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

За словами захисників російського олігарха, кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» належать йому особисто.

Що відомо про мільярди від продажу футбольного клубу «Челсі» і санкції

Роман Абрамович потрапив під санкції Британії в межах кампанії проти російських олігархів після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, що призвело до прискореного продажу клубу Прем’єр-ліги 2022 року.

Майже через чотири роки кошти залишаються замороженими на рахунку в британському банку через суперечку щодо їх використання.

2025 року уряд Великої Британії попередив Абрамовича, що він має розблокувати кошти, інакше справа може бути передана до суду.

Адвокати Абрамовича заявили, що гроші від продажу залишаються «повністю власністю» їхнього клієнта, і звинуватили уряд у «політично мотивованих і гучних публічних заявах» щодо нього.

Вони додали, що Абрамович залишається повністю готовим використовувати кошти для благодійності, а затримка стала наслідком обмежень уряду щодо способу витрачання грошей.

«Схоже, уряд Великої Британії розглядає цю пропозицію пожертви як форму карального заходу проти пана Абрамовича», — йдеться у листі, на який посилається Reuters.

У відповідь на лист британська міністерка закордонних справ Іветт Купер заявила: «Час для Романа Абрамовича робити правильні кроки настав, але якщо він цього не зробить — ми діятимемо».

Велика Британія хоче, щоб гроші витрачалися виключно в Україні, у рамках ширшої європейської ініціативи змусити Москву покрити збитки та втрати, спричинені вторгненням.

За даними джерел, Абрамович прагне більшої гнучкості у способах використання коштів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у грудні попереджав, що «час спливає» щодо пошуку рішення.

Адвокати Абрамовича додали, що у разі початку формальної процедури конфіскації справа буде оскаржена в суді.

«Пропозиція про пожертву цих коштів була ініційована паном Абрамовичем до введення санкцій, і він залишається повністю відданим забезпеченню використання цих коштів виключно на благодійні цілі», — йдеться у листі.