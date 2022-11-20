Міліціонерів у Білорусі готують до прикордонної служби: очільник МВС Республіки залякує "терористичними актами"

Міністерство внутрішніх справ Білорусі має намір "укріпити" позиції на кордоні з Україною особовим складом. Для цього готує білоруських міліціонерів до прикордонної служби.

Про це повідомляє білоруський телеканал СТВ із посиланням на слова очільника МВС Білорусі Івана Кубракова.

Міністр пояснив перетворення міліціонерів на прикордонників тим, що "знає, звідки чекати на терористичні акти у Білорусі". Тож, певно, таким чином і підготував "укріплення" кордонів.

Він також погрожував всім, хто спробує щось зробити, пообіцявши "знищення".

"Щодо несення служби працівників міліції на кордоні, то це не нове завдання, ми його виконували неодноразово. І сьогодні, звісно, ​​ми посилили особливо кордон із Україною. (...) Якщо хтось спробує, особливо щодо терористичних актів, вчинити на території Республіки Білорусь, як я уже говорив раніше, коли ми проводили навчання, ці злочинці будуть знищені. І інших варіантів не може бути. Завдання органам внутрішніх справ поставлене чітко", - запевнив Кубраков.

Тим часом Рросійське керівництво таємно перевезло з Білорусі до РФ майже 100 ракет протиповітряної оборони.

Загалом у жовтні Білорусь передала Росії 211 одиниць військової техніки.

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