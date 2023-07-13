Міллі повідомив про "тертя і розбіжності" у Кремлі після заколоту Пригожина

Міллі, коментуючи заколот Пригожина, заявив, що буде ще "безліч інших епізодів".

Після невдалого заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у російському керівництві – "тертя" і "розбіжності". Однак поки що складно сказати, який вплив ці процеси мають на агресію, що триває, проти України.

Про це заявив керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, повідомляє Reuters.

За його словами, "на стратегічному рівні зрозуміло, що у російському керівництві відбувається значна кількість тертя і розбіжностей".

"На найвищому рівні відбувається багато драматичних подій. У що все це виллється? Поки що не можу сказати з упевненістю. Я не думаю, що все скінчилося. Думаю, ми ще почуємо про безліч інших епізодів", – заявив Міллі.

Він додав, що рядові російські окупанти, які перебувають в Україні, мабуть, більше зосереджені на щоденній боротьбі за своє виживання.

Також Міллі прокоментував, де може перебувати Пригожина. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко спочатку оголосив, що Пригожин перебуває у Білорусі, а минулого тижня заявив, що засновник ПВК "Вагнер" повернувся до Росії.

"Я думаю, що він їздить туди-сюди [між Росією та Білоруссю]", – сказав Марк Міллі, але відмовився повідомити, де, на його думку, знаходиться Пригожин.

Нагадаємо, що 24 червня власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км і передумав здійснювати переворот.

За інформацією видання CNN, російські спецслужби могли знати про заколот Пригожина та очікували на його успіх.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, від рук "вагнерівців"-заколотників загинуло від 13 до 20 військових. Це військовослужбовці, які перебували на бортах збитих літаків. Авіація РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

Раніше російські так звані "опозиційні" ЗМІ повідомили, що Пригожин лікувався від раку черевної порожнини і у нього фактично "вирізаний шлунок та кишки".