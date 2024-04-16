Мільярд людей у небезпеці: віцеадмірал НАТО розповів про загрозу підводної "гібридної війни"

Дідьє Малетер вважає, що підводна інфраструктура не має необхідного захисту від російських загроз.

Майже мільярд людей у Європі, США та Канаді не можуть почуватися в безпеці через спроби Росії пошкодити численні слабкі місця підводної інфраструктури, зокрема морські вітряні електростанції, кабелі та трубопроводи.

Про це пише The Guardian з посиланням на слова заступника командувача Об’єднаного командування ВМС НАТО адмірала Дідьє Малетера.

Адмірал пояснив, що від мережі підводних кабелів і труб залежить енергопостачання та зв’язок між Європою та Північною Америкою. Проєктування і будівництво цієї мережі підводних об'єктів, на жаль, не враховувало ситуацію, що наразі склалася у світі, і не може протистояти "гібридній війні", яку ведуть Росія та інші вороги НАТО.

"Ми знаємо, що росіяни провели низку операцій гібридної війни під водою, щоб порушити європейську економіку, через електрокабелі, інтернет-кабелі та трубопроводи. Всі наші економічні підводні об'єкти перебувають під загрозою. І я скажу для максимальної ясності: ми знаємо про російські розробки у сфері застосування атомних підводних човнів. Тому ми не наївні, і ми працюємо разом", – наголосив Малетер.

Коментарі адмірала з’явилися після двох випадків ймовірного саботажу на газопроводах у Балтійському морі за останні півтора року – спочатку на "Північних потоках" у вересні 2022 року, а потім на Balticconnector у жовтні 2023-го.

"Попри широкі розслідування, проведені багатьма державами, обидва залишаються нерозкритими, хоча Фінляндія заявила в грудні, що "все вказує на те", що китайський корабель навмисно пошкодив Balticconnector своїм якорем", – йдеться у матеріалі.

За словами Малетера, останнім часом навколишнє середовище змінилося дуже різко, тому більшість об'єктів підводної інфраструктури, яку розробляв приватний сектор, стали надзвичайно вразливими.

"Вони не знали, що така гібридна війна розвиватиметься так швидко. Понад 90% розташовано під водою. Всі наші зв’язки між США, Канадою та Європою передаються під водою, тому є багато вразливих місць. Це дуже важлива проблема, оскільки стосується безпеки майже мільярда цивільних осіб країн НАТО. Ми повинні бути захищені та надійно забезпечуватися нашою життєво важливою підводною інфраструктурою", – наголосив Малетер.

Побоювання з приводу підводної безпеки настільки зросли, що НАТО перебуває в процесі створення центру, присвяченого цьому питанню, у британській штаб-квартирі Marcom у Нортвуді, поряд із транспортним центром НАТО.

Приєднання Фінляндії до флоту НАТО торік, а зовсім недавно і Швеції, яка стала повноправним членом НАТО в березні, розглядається як важливий крок для забезпечення захисту Балтики та Арктики. Досвід Швеції в обох регіонах збільшить здатність НАТО виявляти та стримувати будь-яку регіональну агресію.

"І коли ми говоримо про агресію, ми, очевидно, думаємо про Росію", – підкреслив Малетер.

Адмірал також додав, що членство Швеції, зокрема, призвело до появи підводних човнів, кораблів протимінної оборони, сил спеціального призначення та швидких і потужних катерів.

Нагадаємо, Китай запідозрили в газовій диверсії в Балтійському морі. Розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що з’єднує Фінляндію з Естонією, зосереджене на ролі китайського контейнеровоза New Polar Bear.

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