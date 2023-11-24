Мільярдер Гейтс прогнозує перехід на триденний робочий тиждень завдяки ШІ

Співзасновник Microsoft переконаний, що одного дня може настати час, коли людям не доведеться так багато працювати.

Співзасновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що розвиток штучного інтелекту дозволить людям перейти на триденний робочий тиждень.

Про це Гейтс сказав під час подкасту What Now, передає Business Insider.

На думку Гейтса, ШІ-технології не замінять людей, але можуть зробити можливим триденний робочий тиждень.

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Коли мільярдера запитали про загрозу ШІ для робочих місць, Гейтс відповів, що одного дня може настати час, коли людям "не доведеться так багато працювати".

"Якщо ви врешті-решт отримаєте суспільство, в якому вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, буде добре", - сказав мільярдер.

На думку Гейтса, у майбутньому, можливо, "машини зможуть виробляти всю їжу та інше", а людям не доведеться працювати понад пʼять днів на тиждень, щоб заробити прожитковий мінімум.

"Я не думаю, що вплив ШІ буде таким же значним, як промислова революція, але він, безумовно, буде настільки ж значним, як і поява персонального комп'ютера. Текстові редактори не покінчили з офісною роботою, але вони змінили її назавжди", - додав він.

Нагадаємо, у світі набирає популярності чотириденний робочий тиждень.

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