Мільярдер-забудовник вмить втратив 98% своїх статків – історія банкрутства

Бізнесмен Хуей Ка Ян, який є засновником та очільником ради директорів китайського забудовника Evergrande, ще кілька років тому був другою за рівнем статків людиною Азії. Проте він збанкрутів, втративши майже 98% своїх статків. Наприкінці жовтня 2023 року Хуей Ка Ян вилетів з переліку мільярдерів.

Про це пише Bloomberg.

Мільярдер став мільйонером, а акції його компанії впали через кризу на ринку нерухомості КНР.

2017 року його особисті статки оцінювалися у 42 млрд дол., а тепер вони впали до 979 млн дол.

Від серпня акції будівельної компанії Хуей Ка Яна на Гонконзькій біржі здешевшали на 86%.

Зазначимо, що Evergrande в Китаї вважають найбільшим будівельно-інвестиційним конгломератом. 2021-го він зіткнувся зі значними фінансовими труднощами, що призвело до призупинення робіт на будмайданчиках і прострочення передавання попередньо проданої нерухомості.

В липні 2023 року стало відомо, що компанія-забудовниця за два роки втратила 81 млрд дол., а в серпні подала заяву про банкрутство у США.

На сайті Evergrande зазначено, що забудовник реалізує понад 1300 проєктів у понад 280 містах Китаю. До складу групи також входить автомобільна компанія, яка виробляє електромобілі, та футбольний клуб.

Зараз група намагається реструктуризувати майже $32 млрд боргів за межами Китаю, ця сума містить облігації, заставу та зобов'язання зі зворотного викупу.

Джерело повідомляє, що компанія-забудовниця стала не єдиною на китайському ринку, де виникли такі масштабні проблеми. 25 жовтня стало відомо, що дефолт за своїми боргами допустила компанія Country Garden Holdings.

Тим часом Банк Silicon Valley Bank в США зазнав найбільшого банкрутства від часів кризи 2008 року.

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