Мільярди за мовчання: ексдружина Путіна заробляє шалені гроші на маєтку, який отримала від влади

Журналісти знайшли щоденник Людмили Путіної і з'ясували, скільки вона заробляла, а також дізналися, як вона скуповує європейську нерухомість. Зокрема, з'ясували про прибутковий маєток, розташований у центрі Москви.

Відео розслідування опубліковано на Ютуб-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.

У ролику йдеться, що Людмила Путіна 2000-х займалася так званим Центром розвитку російської мови, який був створений під неї. Пізніше мерія Москви та Управління справами президента передали цьому Центру у власність ділянку землі та дореволюційний маєток по вулиці Воздвиженка, 9, та перейменували на Центр розвитку міжособистісних комунікацій.

З відкритих джеред відомо, що зараз ним керує новий чоловік Путіної Артур Очеретний. Усі дозволи на реконструкцію фінансування Центру виділялися саме Очеретному, який від 2010 році став його директором. Тобто, формально Путіна не має відношення до Центру і жодних посад у неї там немає.

"Центр здає будинок в оренду особистій фірмі Людмили "Меридіан", а той уже здає її в суборенду ВТБ, Сбєру і комерційним фірмам. Фактично весь прибуток осідає у Людмили, за оренду вона платить у рази менше, ніж отримує від суборенди. На оренді на рік фірма Людмили заробляє більше 250 млн рублів, з яких ВТБ і Сбєр дають понад 150 млн", - встановили журналісти.

Раніше ми повідомляли, що відомо про молодшу доньку Путіна - Катерину Тихонову - та її колишнього чоловіка-мільйонера.

Путін і Кабаєва: чи справді в них є спільні діти

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