Мільйон артснарядів до весни: єврокомісар повідомив, чи дотримається ЄС своїх зобов’язань

Євросоюз має на меті виконати домовленість щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можуть бути відправлені в Україну.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, пише Politico.

"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов’язань", - сказав він.

Водночас Бретон додав, що виникне необхідність скоротити експорт до країн, що не входять до ЄС. Також він зазначив, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.

"Ми лише Європейська комісія", - попередив він, але підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.

Бретон також додав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС "надзвичайно важливо мати такий же потенціал".

Тим часом з'явилася інформація, що значна частина можливостей Заходу виготовляти зброю була підірвана внаслідок скороченням оборонних бюджетів після "Холодної війни" та поступової деіндустріалізації.

Відомо, що у грудні 2023 року в Росії доповіли президенту Володимиру Путіну, що держава збільшила виробництво снарядів у 50 разів.

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