"Мільйон для Вітька": ексбандит розповів про фінансові схеми Орбана у 1990-х

Угорський колишній бандит Ласло Ковач розповів резонансні деталі «темних справ» чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у 1990-х роках, заявивши про безпосереднє фінансування нинішнього прем’єр-міністра кримінальними структурами Будапешта.

Про це повідомляє The Insider.

Мільйон готівкою для «Вітька»

За словами Ласло Ковача, передвиборчу кампанію Віктора Орбана та лояльність тодішнього очільника поліції Шандора Пінтера забезпечував впливовий бос злочинного світу Семен Могилевич.

Ласло Ковач, який працював на лідера ОЗУ Ігоря Короля, стверджує, що особисто брав участь у передаванні великих сум готівки. Якщо раніше гроші Пінтеру йшли за закриття кримінальних справ, то 1997 року запити зросли.

Свідок згадує, що під час підготовки до виборів суми сягали пів мільйона доларів, а одного разу він доставив сумку з 1 мільйоном доларів. За словами Ковача, Могилевич називав майбутнього прем’єра «Вітьком» і розраховував, що його прихід до влади дасть криміналу повну свободу дій.

«Усі ці великі суми призначалися "Вітьку" — так Могилевич називав Орбана. Орбан і Пінтер уже тоді були близькими, що ні для кого не було секретом. Водночас ані той, ані інший в офісі Могилевича не з’являлися, у всякому разі я їх там ніколи не бачив», — згадує Ковач.

Політична кар’єра на тлі кримінальних «розбірок»

1998 року Орбан переміг на виборах, чому, за словами свідка, сприяли численні вибухи та вбивства в країні — вони підривали рейтинг тогочасної влади та грали на користь Орбана як «сильного» опозиціонера. Після перемоги Орбан одразу призначив Шандора Пінтера міністром внутрішніх справ.

Однак згодом прем’єр змінив стратегію: за допомогою того ж Пінтера він розпочав масові арешти колишніх «друзів» та спонсорів із кримінального світу. Семен Могилевич через ці переслідування був змушений виїхати з Угорщини до Росії.

Ковач зазначає, що Семен Могилевич може володіти серйозним компроматом на угорського лідера. На запитання про те, чи може Кремль використовувати ці дані для тиску на Орбана сьогодні, ексбандит відповів, що такий варіант є цілком імовірним, хоча безпосередніх доказів використання цих матеріалів російською владою він не має.

