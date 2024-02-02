Мільйон снарядів від ЄС: Боррель повідомив, коли Україна отримає половину обіцяного

Причинами затримки голова дипломатії ЄС назвав дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання.

До березня 2024 року Україна отримає понад 524000 артилерійських снарядів від Євросоюзу. Це 52% від поставленої торік мети.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Він зауважив, що в березні 2023 року, коли ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року, було зрозуміло, що це занадто амбітна мета.

Водночас Боррель звернув увагу, що не всі країни-члени надіслали свій внесок.

Причинами затримки голова дипломатії ЄС назвав дефіцит боєприпасів у світі, проблеми в ланцюжку постачання, а також те, що для нових інвестицій необхідно більше часу.

"Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. Європейське оборонне агентство підписало 60 рамкових контрактів з європейськими виробниками для спільної закупівлі боєприпасів калібру 155 мм. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень", – підкреслив він.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу не досягли мети, заявленої в ініціативі "Один мільйон снарядів", хоча виробництво боєприпасів в Європі потроїлося.

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