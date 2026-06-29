Мільйон втрат і 35 хвилин життя: страшна правда про "м'ясорубку" Путіна в Україні

Російські новобранці в армії / © Associated Press

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Нові російські рекрути, яких набирають для війни проти України, після прибуття на бойові позиції живуть у середньому лише від 20 до 35 хвилин.

Про це написав історик Пітер Франкопан у своїй колонці для Foreign Policy, проаналізувавши свідчення російських військових блогерів.

За наведеними даними, від моменту підписання контракту до загибелі на фронті російський солдат може прожити лише від десяти днів до трьох тижнів. Значна частина новобранців проходить підготовку лише кілька днів, після чого відправляється в зону бойових дій.

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Попри заяви російської влади про вербування понад 420 тисяч військових за контрактами у 2025 році, темпи набору, за інформацією державних ЗМІ, скоротилися приблизно на третину.

Водночас російські військові блогери стверджують, що РФ і надалі залучає від 800 до 1000 добровольців щодня, намагаючись компенсувати масштабні втрати на фронті.

За оцінками західних джерел, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення перевищили мільйон осіб, а щомісячні втрати становлять понад 30 тисяч військових.

Щоб привабити нових рекрутів, російська влада пропонує одноразові виплати до 80 тисяч доларів та списання боргів на суму до 140 тисяч доларів.

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Для багатьох жителів віддалених регіонів країни такі кошти суттєво перевищують середній рівень доходів, який, за офіційними даними, становить близько тисячі доларів на місяць.

Видання наголошує, що головною причиною стрімкого зростання втрат стали українські безпілотники, які перетворилися на один із найефективніших інструментів ведення бойових дій.

Російський блогер і ветеран війни Олександр Лунін звинуватив командирів у систематичному катуванні власних солдатів і заявив, що невдовзі може спалахнути бунт. У відеозверненні він зажадав зустрічі з Путіним в прямому ефірі, застерігши: якщо цього не станеться, «армія направить зброю проти Кремля».

Однак професор глобальної історії Оксфордського університету Пітер Франкопан вважає малоймовірним внутрішній заколот у Росії, при цьому він не виключає подальшої ескалації війни.

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«Бережіться потопаючого: найближчі місяці, ймовірно, будуть небезпечними як за межами Росії, так і всередині неї, поки Путін відчайдушно намагається втриматися на плаву», — пише історик.

Нагадаємо, нещодавно російські силовики затримали колишнього військовослужбовця Олександра Луніна, який воював проти України, за погрози Путіну повстанням та оприлюднення реального стану справ у російській армії.

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