Мільйонер, який має двох дружин, влаштував дебош на борту літака через зауваження: погрожував екіпажу зґвалтуванням

Магнат влаштував дебош на борту літака / © pixabay.com

У Великій Британії до 15 місяців позбавлення волі засудили магната, який влаштував дебош на борту літака через зауваження.

Про це пише Daily Mail.

Чоловік на борту літака погрожував зґвалтувати та спалити бортпровідницю

Відомо, що під час польоту у першому класі мільйонер Салман Іфтіхар погрожував бортпровідниці фізичною розправою.

Через його деструктивну поведінку екіпаж був змушений обговорити можливість приземлення в Туреччині, на що Іфтіхар відповів: «Мені все одно. До біса, летіть до Туреччини. У мене є зв’язки».

Салман Іфтіхар / © Daily Mail

Далі він сказав, що знає, де мешкає бортпровідниця — Енджі Уолш у Кардіффі, а потім викрикнув: «Ця біла вівця, с*ка, помре. Підлога вашого готелю буде підірвана, і вона зникне».

Інцидент стався, коли Іфтіхару сказали припинити брати руками лід з відра в барі, де він пив.

«Під час першої подачі їжі обвинувачений був помічений, коли він набирав лід, нахилившись над баром, де він пив, і брав лід руками. Коли йому сказали припинити, обвинувачений розлютився і почав знімати екіпаж салону на свій телефон, кажучи їм: „Не кажіть мені, що робити, ви суки“, — йдеться у матеріалі.

Коли бортпровідники попросили його повернутися на своє місце, він сказав: «Не кажіть мені, що робити, ви, расистські с*ки. Я знаю, звідки ви, з Кардіффа».

Потім зв’язалися з пілотом, і той увімкнув сигнал про необхідність пристебнути ремені безпеки. Проте і це його не зупинило та конфлікт продовжився.

Згодом чоловіка затримали.

Дебоширом виявився магнат, який має дві дружини

Злочинець, який погрожував зґвалтувати стюардесу і підпалити її, є «супербагатим» магнатом у сфері рекрутингу, чий бізнес збанкрутував із боргами на суму 17 мільйонів фунтів стерлінгів. Також він має двох дружин.

37-річний батько трьох дітей Салман Іфтіхар летів першим класом, коли почав лаятися на персонал під час польоту з Лондона Хітроу до Лахора.

Заможні пасажири на борту літака з жахом спостерігали, як бос з підбору персоналу неодноразово називав стюардесу Енджі Уолш «сраною с*кою».

Пізніше він погрожував підірвати п’ятизірковий готель, в якому мав зупинитися екіпаж. Його арештували.

На момент арешту Іфтіхар проживав у своєму будинку вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів в Івері, Бакінгемшир, де на під’їзній дорозі тримав цілу низку дорогих автомобілів — від Range Rover, Bentley і Rolls-Royce.

Він мешкав у будинку з шістьма спальнями разом з однією зі своїх дружин, 38-річною Ерум Салман, та трьома дітьми, які з жахом спостерігали за його п’яною тирадою під час польоту.

Але, за словами знайомих пари, у них було «непросте подружнє життя, і вони часто сварилися» — в одному випадку навіть довелося викликати поліцію.

Однак у Пакистані Іфтіхар має іншу дружину — супермодель і актрису Абір Різві, з якою він одружений уже п’ять років.

Актриса, яка має понад півмільйона підписників у TikTok, поділилася відео, на яких пара виглядає щасливішою, ніж будь-коли, обіймаючись або відвідуючи прем’єри фільмів разом.

Іфтіхар, громадянин Пакистану, був засуджений до 15 місяців тюремного ув’язнення.

