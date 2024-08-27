Мільйонер не має мобільного телефону та харчується на смітнику: він пояснив свою поведінку

Чоловік каже, що все життя він економить і так розбагатів.

У Німеччині живе чоловік, який має високі статки, проте харчується зі смітника та не хоче купувати собі мобільного телефона, оскільки це додаткових 10 євро витрат на місяць.

Про це пише видання Bild.

80-річний пенсіонер Хайнц не схожий на мільйонера, проте він насправді володіє великою кількістю нерухомості. У Німеччині його називають "найдивнішим мільйонером". Чоловік каже, що секрет його успіху - це ощадливість.

Німець зазначає, що на його рахунку було близько 700 тисяч євро, проте він їх зняв та купив свій 10 будинок. У ще в одному банку у нього є на рахунку 100 тисяч євро. Це - депозит, щоб отримувати відсотки.

Німець каже, що у школі у нього не було високих оцінок: він навчався на слюсаря, потім став електриком, а згодом працював у школі.

Пенсіонер зазначає, він став багатим через заощадливість. Щомісяця він отримує пенсію в розмірі 3600 євро з колишньої роботи державного службовця в управлінні телекомунікацій.

"Там я дослужився до посади старшого радника. Оскільки мені було нудно, я вивчав міжнародне бізнес-адміністрування", - підкреслює він.

Чоловік живе в будинку своїх батьків, який потребує ремонту. Кімнати опалює дровами. Він не дозволяє собі вишуканого одягу чи відпочинку. Сьогодні його єдина розкіш - доступ до інтернету та ноутбук.

"Я використовую його, щоб дивитися економічні звіти на YouTube, - зазначає він, додаючи, що не хоче мати мобільний телефон. - Це коштувало б мені додаткових 10 євро на місяць".

Чоловік каже, що на їжу він витрачає менше 5 євро на місяць.

"Я не витрачаю навіть п'ять євро на місяць на їжу. Я можу купити трохи олії для смаження, коли вона закінчується. Але більшу частину їжі я знаходжу у смітнику. Люди викидають стільки, що можна було б нагодувати цілу сім'ю! Наприклад, купують пачку сосисок, з'їдають одну, а решту викидають у смітник", - каже він.

Усі свої будинки чоловік здає в оренду та заробляє на цьому. Нерухомість він вважає найкращим капіталовкладенням.

Хайнц каже, що краще купувати будинки, до яких він може доїхати на велосипеді, тому що все одно сам робить всі ремонти для своїх орендарів. Близьких родичів у чоловіка немає, а тому він думає, що може передати свою нерухомість орендарям.

Читайте також: