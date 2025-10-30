Мільйонер втратив статки через 24-річну коханку і розправився з нею

Чоловіка затримано / © Associated Press

У Японії мільйонер втратив статки через коханку і розправився з нею.

Про це повідомляє Japan Today (JT).

57-річний Акіра Ісікава познайомився з 24-річною Саною Хірабаясі на сайті знайомств. Через деякий час дівчина заявила, що їй потрібні 10 мільйонів єн, щоб розплатитися з боргами кафе, де вона працювала керуючою.

Як сказано в судових документах, після цього Хірабаясі почала постійно просити у коханця гроші, що призвело його до «емоційного та фінансового виснаження».

О другій годині ночі 2 лютого 2023 року Ісікава та Хірабаясі заселилися в готель у Токіо. О 7.30 ранку чоловік вийшов з готелю і більше не повернувся. 3 лютого співробітники готелю відчинили двері номера, де оселилася пара, оскільки двері ніхто не відчиняв. Вони виявили Хірабаясі без ознак життя на ліжку. Слідчі встановили, що Ісікава кілька разів ударив її ножем у груди і шию.

Чоловіка впізнали за записами камер відеоспостереження та заарештували у нього вдома. Під час обшуку було виявлено два ножі, на одному з яких — сліди крові.

Ісікава визнав себе винним. Яке покарання йому загрожує, не повідомляється.

Нагадаємо, у США жінка вийшла заміж за сина людини, яка жорстоко розправилася з її матір’ю.