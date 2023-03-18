Мільйони мертвих риб переповнили річку: жахливі кадри масового мору (відео)

Через посуху в Австралії обміліла річка і її поверхня на 65 кілометрів вкрилася мертвою рибою.

На південному сході Австралії, яка постраждала від сильної спеки, поверхня річки Дарлінг поблизу містечка Менінді вкрилася мільйонами мертвих риб.

Про це повідомляє місцеве видання SBS News.

Уряд штату Новий Південний Уельс підтвердив загибель риби на 65-кілометровій ділянці річки.

Причиною цього стало падіння рівня води після недавніх повеней, які дозволяли рибі розмножуватися і добре себе почувати. Через посуху, яка почалася, річка обміліла і величезній кількості риби просто нічим стало дихати.

“Загибель цих риб пов’язана з низьким рівнем кисню у воді (гіпоксія), оскільки паводкові води відступають”, - йдеться у заяві влади.

Найбільших втрат зазнали популяції оселедця та коропа.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно човни посеред густих косяків мертвої риби, причому поверхні річки майже не видно.

#Breaking: enormous fish kill in #Menindee outback NSW, a few weeks after 10s of 1000s of fish died - @NSWDPIE_Water at the time said it was due to low dissolved oxygen levels, due to increase in biomass as flood waters recede. Locals say this is worse than the 2018-19 fish kills pic.twitter.com/U31zNRRzIU — Sara Tomevska (@STomevska) March 17, 2023

#UPDATE: video from #Menindee local Graeme McCrabb… @NSWDPIE_Water confirming millions native fish dead. Cause = Lack of oxygen as floodwaters recede, huge build up of biomass and fish whose populations boomed during the wet times. Heatwave exacerbating low oxygen levels pic.twitter.com/RQLR1JA38D — Sara Tomevska (@STomevska) March 17, 2023

New day but sadly more dead fish at Menindee just near town. pic.twitter.com/PNsFZ6w5Vn — BillOrmonde (@BillOrmonde_2) March 17, 2023

Попередні масові вимирання в районі Менінді пояснювали нестачею води в річці, а також поширенням токсичних водоростей.

Нагадаємо, минулого року через посуху пересихали річки у Європі.

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