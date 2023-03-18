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Мільйони мертвих риб переповнили річку: жахливі кадри масового мору (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
1 хв
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Мільйони мертвих риб переповнили річку: жахливі кадри масового мору (відео)

Фото: скриншот з відео

Через посуху в Австралії обміліла річка і її поверхня на 65 кілометрів вкрилася мертвою рибою.

На південному сході Австралії, яка постраждала від сильної спеки, поверхня річки Дарлінг поблизу містечка Менінді вкрилася мільйонами мертвих риб.

Про це повідомляє місцеве видання SBS News.

Уряд штату Новий Південний Уельс підтвердив загибель риби на 65-кілометровій ділянці річки.

Причиною цього стало падіння рівня води після недавніх повеней, які дозволяли рибі розмножуватися і добре себе почувати. Через посуху, яка почалася, річка обміліла і величезній кількості риби просто нічим стало дихати.

“Загибель цих риб пов’язана з низьким рівнем кисню у воді (гіпоксія), оскільки паводкові води відступають”, - йдеться у заяві влади.

Найбільших втрат зазнали популяції оселедця та коропа.

На відео, розміщених у соціальних мережах, видно човни посеред густих косяків мертвої риби, причому поверхні річки майже не видно.

Попередні масові вимирання в районі Менінді пояснювали нестачею води в річці, а також поширенням токсичних водоростей.

Нагадаємо, минулого року через посуху пересихали річки у Європі.

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Дата публікації
Перегляди
1972
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