Мільйони пристроїв по всьому світу заражені китайським шпигунським вірусом: деталі

PlugX, створений китайськими хакерськими групами Mustang Panda і Twill Typhoon, за підтримки уряду Китаю, заражав пристрої через USB-порти.

Міністерство юстиції США спільно з ФБР та французькими партнерами дистанційно видалили шкідливе програмне забезпечення PlugX з понад 4200 комп’ютерів у США та ще тисяч у Франції. Вірус, який використовувався для шпигунства та збору інформації, був виявлений на пристроях у понад 170 країнах.

Про це пише видання TechCrunch.

PlugX, створений китайськими хакерськими групами Mustang Panda і Twill Typhoon, за підтримки уряду Китаю, заражав пристрої через USB-порти. Після цього вірус отримував доступ до файлів жертв і передавав їх зловмисникам.

За словами американських спецслужб, ця операція є однією з найбільших відповідей на хакерські атаки, пов’язані з Китаєм. Однак масштаби зараження значно більші: за попередніми даними, мільйони пристроїв у всьому світі залишаються під загрозою.

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Французька компанія з кібербезпеки Sekoia.io, яка брала участь у розслідуванні, підтвердила наявність PlugX на 3000 комп’ютерів у Франції. Операція з видалення вірусу тривала з серпня 2024 року й проводилася в координації з правоохоронними органами обох країн.

Американські провайдери повідомлять власників постраждалих пристроїв про знешкодження вірусу, але уряди США та Франції закликають до посилення заходів кібербезпеки, щоб уникнути подібних атак у майбутньому.

Нагадаємо, що китайські дослідники з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики під керівництвом Ву Юньхуа провели комп’ютерне моделювання космічної операції, у якій 99 супутників-перехоплювачів за 12 годин здатні знищити майже 1400 супутників Starlink. Це дослідження викликає занепокоєння щодо посилення мілітаризації космосу.