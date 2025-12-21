Історія любові людства до алкоголю може добігати кінця: що змушує людей протверезити

Алкоголь / © Freepik

Алкоголь швидко проникає в організм: етанол — мала молекула, яка легко потрапляє в кров і мозок, впливаючи майже на всі системи тіла. Саме ця властивість зробила його важливою частиною людської історії — від життя наших предків до формування великих спільнот і цивілізацій.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Еволюційно люди навчилися розщеплювати алкоголь: близько 10 мільйонів років тому спільний предок людини й людиноподібних мавп отримав мутацію, яка дозволила ефективніше виводити етанол. Імовірно, це допомогло вижити, споживаючи ферментовані плоди.

Згодом люди навчилися цілеспрямовано виготовляти спиртне. Археологічні знахідки свідчать: вже 10 тисяч років тому алкоголь був частиною ритуалів і спільних застіль. Він сприяв соціальній згуртованості — знижував тривожність, посилював відчуття довіри та спільності, полегшував співпрацю між незнайомцями. Це допомагало формувати складні суспільства.

На біохімічному рівні алкоголь стимулює викид ендорфінів, дофаміну та серотоніну, знижує самоконтроль і робить людей більш комунікабельними. Саме тому він століттями був інструментом соціального зв’язку — від храмових ритуалів до політичних бенкетів.

Втім, з часом шкода стала очевидною. Алкоголь щороку спричиняє близько 1,8 млн смертей у світі, підвищує ризик раку, хвороб печінки та серцево-судинних ускладнень. 2023 року ВООЗ заявила: безпечної дози алкоголю не існує.

На цьому тлі змінюється поведінка суспільства. Молодь у багатих країнах п’є менше, продажі алкоголю знижуються, а світ дедалі частіше говорить про “пік споживання”. Додатково на це впливають нові препарати для схуднення, які зменшують потяг до алкоголю.

Індустрія реагує: стрімко зростає ринок безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також так званих “функціональних” альтернатив із рослинними екстрактами, що імітують окремі ефекти сп’яніння без етанолу. Вчені також працюють над речовинами, які можуть відтворювати заспокійливу дію алкоголю без шкоди для здоров’я.

Алкоголь не зникне миттєво — він занадто глибоко вкорінений у культурі. Але поступово людство, ймовірно, рухається до меншого споживання та пошуку безпечніших способів змінювати свій стан. Можливо, мільйонолітній роман із алкоголем переходить у нову, стриманішу фазу.

