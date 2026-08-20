Мільйони людей готують до суворої зими: де очікують найбільше снігу

Зима / © iStock

Реклама

Згідно з прогнозом американського Farmers' Almana на зиму 2026–2027 років, на жителів значної частини США чекають сильні снігопади, різкі похолодання та зимові шторми. Сніг і морози можуть охопити близько 150 млн людей у 29 штатах північної половини США — від штату Мен до Монтани. Такі погодні періоди очікуються з грудня 2026 року до березня 2027-го.

Про це йдеться на dailymail.

Реклама

На північному заході країни, Великих рівнинах, у районі Великих озер і на Верхньому Середньому Заході прогнозують швидкі циклони, раптові похолодання та короткочасні, але інтенсивні снігопади.

Реклама

Водночас для північних регіонів загалом прогнозують температуру, близьку до середніх багаторічних показників. Однак жителям штатів Монтана, Вайомінг, Північна і Південна Дакота, Міннесота, Айова, Вісконсин, Мічиган, Іллінойс, Індіана та Огайо радять готуватися до раптових снігових шквалів, сильного вітру та періодів різкого холоду.

У північно-східній частині США прогноз назвали більш складним. У прибережних районах може бути більше дощів, мокрого снігу та ожеледі. Водночас внутрішні райони, зокрема Пенсильванія, західна частина штату Нью-Йорк і деякі райони Нової Англії, можуть пережити кілька періодів сильних снігопадів.

Найбільша ймовірність рясного мокрого снігу очікується у січні та лютому.

На півдні США прогнозують сильні дощі

Для південних регіонів країни Farmers' Almanac прогнозує більшу кількість опадів. Особливо це стосується південного заходу та узбережжя Мексиканської затоки.

Реклама

У цих регіонах можливі часті штормові системи, а за поєднання холодного повітря з великою кількістю вологи — мокрий сніг, крижаний дощ або сильні снігопади.

Особливо сприятливими умови для снігу можуть бути в південній частині Скелястих гір.

Найбільше дощів протягом зими, за прогнозом, можуть отримати Флорида, Джорджія, Алабама, Міссісіпі, Луїзіана та Техас.

На погоду може вплинути Ель-Ніньйо

У Farmers' Almanac пов’язують особливості майбутньої зими з погодним явищем Ель-Ніньйо.

Реклама

Ель-Ніньйо — це природний кліматичний феномен, за якого температура поверхні води в центральній та східній частинах Тихого океану значно підвищується. Це може змінювати погодні умови в різних частинах світу.

Потепління Тихого океану здатне зміщувати струменеву течію на південь, що підвищує ймовірність нестійкої погоди в Південній Каліфорнії, Аризоні, Нью-Мексико, Техасі, Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, Флориді та Каролінах.

Ще один штормовий шлях може пройти вздовж східного узбережжя США та вплинути на Кароліни, Вірджинію, Меріленд, Делавер, Нью-Йорк, Нью-Джерсі та штати Нової Англії.

У Farmers' Almanac попередили, що для приблизно 75 млн жителів прибережних районів ситуація може швидко змінюватися. Навіть незначна зміна температури або напрямку руху шторму здатна перетворити холодний дощ на ожеледь, а мокрий сніг — на сильну зимову бурю.

Тим часом РФ готує удари, які можуть паралізувати міста України. Росія планує бити по великих котельнях, ТЕЦ, когенераційних установках та об’єктах водоканалів, адже планує українців залишити без світла та тепла..

Новини партнерів

Новини партнерів