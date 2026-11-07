Мільйони людей втратили заощадження: у Парагваї спалахнула найгостріша криза за десятиліття

Через крах банку президенту Парагвая оголосили імпічмент і відправили під домашній арешт

Реклама

Сенат Парагваю усунув президента Сантьяго Пенью після гучного скандалу навколо банку Ueno, крах якого залишив мільйони людей без доступу до власних грошей. Але політична драма виявилася ще цікавішою: президент спробував піти у відставку, однак парламентарі не дозволили йому зробити це на власних умовах. Замість цього Пенью усунули через імпічмент і відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє Associated Press.

Реклама

Подробиці банківського скандала

Ueno за кілька років виріс із маловідомої фінансової компанії до одного з найбільших банків Парагваю. Він обслуговував майже 3 мільйони клієнтів — приблизно 60% дорослого населення країни. За даними AP, у банку заморозили рахунки людей, які не могли зняти готівку, розрахуватися картками чи скористатися заощадженнями. Після втручання регулятора доступ до грошей втратили майже всі його клієнти.

Реклама

Наслідки відчули не лише вкладники. Без роботи залишилися близько 3000 водіїв сервісу виклику автомобілів, який залежав від банку. Крім того, у Ueno застрягли сотні мільйонів доларів державних коштів, зокрема гроші пенсійного та медичного фондів. За оновленими даними AP, частина вкладників уже отримала повне або часткове відшкодування гарантованих депозитів, але багато людей досі чекають на повернення своїх грошей.

У парламенті заявили, що Пенья міг використовувати президентський вплив, щоб спрямовувати державні кошти до банку, пов’язаного з його бізнес-оточенням. Зокрема, він раніше мав частку в компанії-власниці Ueno, а 2023 року призначив головою центрального банку Карлоса Карвальйо — колишнього керівника фінансової компанії, з якої виріс Ueno. Законодавці також звернули увагу на те, що державний пенсійний фонд розмістив у банку 355 мільйонів доларів.

Пенья заперечує провину. Його підозрюють у зловживанні довірою, торгівлі впливом та використанні службового становища для особистої вигоди. Найсерйозніші звинувачення передбачають до 10 років ув’язнення.

Чому президент не зміг просто піти у відставку

У Пеньї був ще один серйозний політичний конфлікт — із колишнім президентом Орасіо Картесом, який свого часу допоміг йому прийти до влади. Пенья намагався вийти з тіні політичного наставника й створити власну команду. Але коли банківський скандал набрав обертів, Картес та його союзники в парламенті відвернулися від президента.

Реклама

У четвер, 5 листопада, Пенья подав заяву про відставку. Однак парламент не став просто приймати її, а продовжив процедуру імпічменту. І причина була не лише політичною. Як пояснює Deutsche Welle, звичайна відставка дала б Пеньї право стати довічним сенатором. А цей статус передбачає парламентський імунітет, який захищає від кримінального переслідування. Імпічмент і усунення з посади позбавили його такої можливості.

У п’ятницю Сенат одностайно проголосував за усунення президента: рішення підтримали всі 44 сенатори, які були присутні. Після цього прокуратура видала ордер на арешт Пеньї, а поліція взяла під охорону його будинок в Асунсьйоні. Експрезидента відправили під домашній арешт, а наступного дня він з’явився до прокуратури для допиту.

Новим президентом став віцепрезидент Педро Альяна. Він має керувати країною до серпня 2028 року. Втім, і його ім’я фігурує у розслідуванні, пов’язаному з банком. Сам Альяна пообіцяв, що вкладникам повернуть гроші, але політична криза в країні на цьому не завершилася.

екграунд — гучні скандали за участю світових політиків

В Австрії політична кар’єра Себастьяна Курца також завершилася через корупційний скандал. У 2021 році молодий канцлер подав у відставку після того, як прокуратура почала розслідування щодо можливого підкупу ЗМІ заради позитивного висвітлення його партії. Слідчі провели обшуки в офісах Австрійської народної партії, яку очолював Курц. Про те, як корупційне розслідування зруйнувало кар’єру канцлера, повідомляли австрійські медіа.

Реклама

В Ісландії гучний офшорний скандал змусив піти у відставку прем’єр-міністра Сігмюндюра Давіда Гюннлейгссона. Його ім’я знайшли серед фігурантів витоку Panama Papers: документи свідчили про зв’язок політика з офшорною компанією, через яку могли приховуватися статки. Коли журналісти запитали прем’єра про ці зв’язки під час інтерв’ю, він розгубився і достроково припинив розмову. Скандал спричинив масові протести та відставку глави уряду Ісландії.

Британський прем’єр Борис Джонсон опинився в центрі іншого скандалу — через вечірки на Даунінг-стріт під час суворих карантинних обмежень. Поки звичайним британцям забороняли збиратися навіть на родинні прощання, урядовці влаштовували застілля. Історія отримала назву Partygate, а обурення в країні посилювалося після нових подробиць про заходи в резиденції прем’єра. Скандал зрештою став одним із чинників політичної кризи, яка завершилася відставкою Бориса Джонсона.

Новини партнерів

Новини партнерів