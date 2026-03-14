"Мільйони росіян помруть": пастор Бернс про загрозу застосування ядерної зброї РФ

У складі НАТО є три країни зі стратегічною ядерною зброєю – США, Велика Британія та Франція / © Pixabay

У разі застосування Росією ядерної зброї наслідки можуть бути катастрофічними, зокрема це може призвести до загибелі мільйонів росіян через неминучу відповідь і масштабну ескалацію

Про це в етері Еспресо заявив американський проповідник, духовний дипломат, людина євангельського служіння Марк Бернс.

«Якщо буде застосована ядерна зброя, жертв стане ще більше. Тоді Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і загинуть мільйони росіян. А у відповідь ракети можуть бути спрямовані вже на США, і загинуть американці. Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити — повномасштабної війни. Зараз Росія здебільшого обмежується заявами», — пояснив Бернс.

Пастор наголосив, що Сполучені Штати мають намір продовжувати удари по Ірану доти, доки не буде повністю ліквідовано можливість створення там ядерної зброї.

Угоди про ядерну зброю: деталі

Росія та США підписали договір СНО‑3 понад 15 років тому — на тлі потепління відносин між Кремлем і Білим домом та політики «перезавантаження» американсько‑російських відносин. Формально його дія завершилася ще 2021 року, однак тоді Володимир Путін і тодішній президент США Джо Байден, всупереч побоюванням багатьох аналітиків, скористалися опцією одноразового подовження договору на п’ять років.

Особливість СНО‑3 полягає в тому, що угода не передбачає багаторазової пролонгації. Проте до неї можна внести поправку, яка зробить можливим багаторазове подовження.

Утім, восени минулого року Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що Кремль готовий дотримуватися СНО‑3 ще рік після його завершення. Але лише за умови, що Сполучені Штати також візьмуть на себе такі зобов’язання. Тоді російський президент назвав «повну відмову» від контролю над ядерним озброєнням «помилковим і недалекоглядним кроком».

У січневому інтерв’ю The New York Times глава Білого дому Дональд Трамп досить стримано прокоментував пропозицію Кремля: «Якщо строк дії угоди завершиться — значить, завершиться. Ми просто укладемо більш вигідну угоду».