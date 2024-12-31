Міненерго не вірить погрозам Словаччини зупинити експорт електрики в Україну: яка причина

Міністр енергетики Галущенко заявив західним журналістам, що Словаччина не зупинить експорт електроенергії.

Україна не стурбована погрозами Словаччини припинити постачання електроенергії Києву через припинення транзиту російського газу.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтервʼю американському сайту Politico.

Галущенко вважає, що Братислава не зупинить експорт електроенергії до України, адже це "суперечить правилам Євросоюзу". За його словами, Київ також звернувся до Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, почати офіційні консультації з цього питання.

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Міністр припустив, що Україна могла би замінити втрачену потужність імпортом з Румунії та Польщі. Варшава вже запропонувала свою підтримку в разі відключення, каже Галущенко.

"Ми говоримо не про якесь надання електроенергії у вигляді грантів чи безкоштовного постачання – ми говоримо про електроенергію, за яку ми платимо", – сказав він і додав, що Словаччина може втрачати сотні мільйонів доларів США щороку від припинення експорту електроенергії до України.

"Якщо ціль полягає в тому, щоб завдати Україні болю, це не працює в цій ситуації", – додав міністр енергетики.

Нагадаємо, що словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо Київ зупинить транзит російського газу.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Зеленський припустив, що "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Зауважимо, що 22 грудня Фіцо відвідав Москву, де мав "тривалу розмову" з диктатором Путіним після заяви президента Зеленського щодо неможливості продовження транзиту російського газу через Україну.

Натомість експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи вплине заява Фіцо на енергосистему України.

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