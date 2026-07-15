Мінфін США показав золотий долар із портретом Трампа: фото

Дональд Трамп / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Монетний двір США розпочне карбування золотої монети номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа.

Про це очільник американського Мінфіну написав у соцмережі X.

За словами Бессента, випуск нової монети приурочений до 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів, яке відзначатиметься у 2026 році.

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«Оскільки Америка відзначає 250 років незалежності, Монетний двір США розпочне карбування цієї нової золотої монети номіналом 1 долар на честь непроминущої спадщини свободи та як тривкий символ патріотизму», — написав він.

Очільник Мінфіну наголосив, що нова монета має не лише пам’ятне, а й символічне значення.

«На монеті зображено президента Трампа, і вона уславлює силу американських цінностей та обіцянку нації, відданої збереженню свободи для всіх», — зазначив Бессент.

Разом із повідомленням він оприлюднив зображення майбутньої монети. На аверсі розміщено портрет Дональда Трампа анфас, а на реверсі — американського орла та цифру «250», яка символізує ювілей незалежності США.

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Нагадаємо, випуск пам’ятної монети став наступним етапом реалізації проєкту, який Федеральна комісія США у справах мистецтв схвалила ще у березні. Тоді було погоджено карбування золотої монети з 24-каратного золота.

На початковому ескізі був зображений ростовий портрет Дональда Трампа, який спирається кулаками на стіл. Саме цей варіант дизайну раніше схвалив американський президент.

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