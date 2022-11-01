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Мінфін США відбив атаку російських хакерів: у владі країни розповіли деталі

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Мінфін США відбив атаку російських хакерів: у владі країни розповіли деталі

Фото: pixabay.com

Міністерство приписало атаки "відмова в обслуговуванні" російській хакерській групі Killnet.

Міністерство фінансів США відбило кібератаки проросійської хакерської групи минулого місяця, запобігши збоям.

Про це офіційний представник Мінфіну США заявив 1 листопада, повідомляє Reuters.

Міністерство приписало атаки "відмова в обслуговуванні" (DDoS) Killnet російській хакерській групі, яка взяла на себе відповідальність за порушення роботи вебсайтів кількох штатів США та аеропортів у жовтні. Про це повідомив радник з кібербезпеки заступника міністра фінансів Тодд Конклін.

Він додав, що інцидент стався за кілька днів до подібних атак Killnet на американські фірми, що надають фінансові послуги.

Конклін описав атаку на Мінфін, як "активність DDoS на досить низькому рівні, спрямовану на вузли критичної інфраструктури казначейства". Відомство швидко передало компанії з фінансових послуг адреси Інтернет-протоколу (IP), які використовувалися під час атаки.

Заступник голови Мінфіну Воллі Адеємо сказав, що цей інцидент був "яскравим нагадуванням", що казначейство та фінансові компанії стикаються з однаковими загрозами, особливо після того, як Росія почала війну проти України в лютому.

Нагадаємо, напередодні група російських хакерів атакувала сайт парламенту Ізраїлю безпосередньо перед виборами у країні. Атака була відбита.

Ще раніше російські хакери атакували сайти президента, уряду, деяких ключових міністерств і Конституційного суду Болгарії.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
392
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