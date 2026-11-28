Будинок пенсіонерів із Новегії / © скриншот з відео

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У соцмережах показали, який вигляд має побут пенсіонера у Норвегії — одній з найбагатших країн Європи. Як можна побачити у відео блогера, це мінімалізм «без зайвого пафосу»: доглянута територія, турбота про птахів і захопливі краєвиди за вікном.

Автор відео @aleks.lainet, який називає себе громадянином північного королівства, на початку запису зазначає, що власник оселі — його клієнт. Господар вперше запросив гостя всередину.

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Біля входу в будинок усе оформлено стримано — без зайвого декору та вазонів із квітами, що автор пояснює настанням холодів. Натомість біля дерева помітно невеличкі шпаківні, адже, за словами оповідача, місцеві пенсіонери охоче підгодовують птахів. Біля стіни також видно невелику лавку та кілька квітів, пише «Фокус».

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«Ходімо подивимося, як живе норвезький пенсіонер і водночас мій клієнт. Ось, дивіться, такий ось у неї парадний вхід. Цього разу мене запросили всередину, і я вам, звісно ж, із радістю трохи покажу, як ідуть справи всередині», — каже він.

Компактний будинок

Сам будинок доволі компактний, але там передбачено все необхідне для комфортного та розміреного життя: світлий коридор, вітальня з м’якими меблями й телевізором, кухня з вікнами, крізь які видно навколишню місцевість.

Переходячи на задній двір, автор звертає увагу на помірну кількість рослин на відносно невеликій ділянці та на господарську споруду, яку порівнює з кіоском. Веранда, за його словами, проста та прибрана, хоча має певні «шорсткості», але компенсує це краєвидом на гори, ліс і сонце.

«А там нас чекає доволі-таки невелика ділянка, де все дуже помірно, в плані рослин, ось невелика комірка. Ця будка насправді схожа більше на якийсь кіоск, погодьтеся, і ось так ось він виглядає збоку», — додає чоловік.

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Краєвид із вікна та будинок «класичної доби»

Головною «родзинкою» житла автор називає панораму за вікном — особливо у сонячну погоду, коли навколишня природа має фантастичний вигляд.

За оцінкою оповідача, це класичний норвезький будинок, зведений орієнтовно у 1970-1980-х роках (максимум у 1990-х). Він добре підходить як для людей старшого віку, так і для родин із дітьми завдяки віддаленості від дороги, помірній ділянці, тиші та усамітненню.

У коментарях глядачка Сніжана пише: «Мабуть, пенсія достатня, щоб утримувати будинок. Не всі мають у Німеччині кошти, щоб жити й утримувати будинок на пенсії. Багато хто думає, що німці живуть дуже добре, по-сучасному, але з відеоролика бачу, що й там пенсіонери бережуть те, що давно придбали. Скромність — не порок, головне — не бути самотнім, чисте повітря, улюблене місце, любов близьких».

Раніше ми писали про українку, яка втекла від світу та живе за Полярним колом. Вона насолоджується природою якомога далі від цивілізації й метушні. Дівчина стверджує, що знайшла внутрішню рівновагу та спокій. У своєму блозі вона ділиться враженнями від життя без метушні великих міст. В одному зі своїх відео мандрівниця показала життя у норвезькому хіте — традиційному будиночку, розташованому біля узбережжя.

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