Мінімум семеро постраждалих: у Німеччині зіткнулися кілька бронеавтомобілів армії США

Бронемашини американських військових потрапили в аварію у Верхньому Пфальці. За попередніми даними, щонайменше семеро людей отримали поранення.

У Німеччині, поблизу міста Амберг, що у Верхньому Пфальці, зіткнулися кілька військових машин. Згідно з попередньою інформацією поліції, семеро солдатів отримали поранення. ДТП сталася на автобані.

Про це повідомили у Spiegel.

Один з військовослужбовців отримав серйозні поранення.

У ДТП зіткнулися чотири військові машини армії США, що їхали в колоні. Поліція спочатку поки не надала додаткової інформації.

Відомо, що у напрямку Чехії трасу перекрили. Причину аварії з’ясовують.

Тим часом у Рівненській області на Великдень сталася трагедія. Там в озері разом із автівкою втопилися двоє хлопців.

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