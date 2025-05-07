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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мінімум троє людей загинуло унаслідок індійських ударів по Пакистану, є поранені

Серед загиблих унаслідок ескалації конфлікту поміж Індією та Пакистаном є діти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пакистанські військові

Пакистанські військові / © indianexpress.com

Троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок індійських ударів у Пакистані, повідомив військовий речник країни Ахмед Шаріф Чаудрі.

Про це інформує CNN з посиланням на пакистансько-американський телеканал Geo TV.

Щонайменше двоє мирних жителів загинули в Котлі, сказав речник, тоді як дитина загинула в Ахмедпур-Схід на півдні Пакистану, ще 12 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан найближчим часом.

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