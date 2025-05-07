Мінімум троє людей загинуло унаслідок індійських ударів по Пакистану, є поранені

Пакистанські військові / © indianexpress.com

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Троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок індійських ударів у Пакистані, повідомив військовий речник країни Ахмед Шаріф Чаудрі.

Про це інформує CNN з посиланням на пакистансько-американський телеканал Geo TV.

Щонайменше двоє мирних жителів загинули в Котлі, сказав речник, тоді як дитина загинула в Ахмедпур-Схід на півдні Пакистану, ще 12 осіб отримали поранення.

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Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан найближчим часом.