Міністерство фінансів США визнало ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією – Білий дім

До злочинної організації, найманці якої воюють в Україні, будуть застосовані додаткові санкції.

Міністерство фінансів США визнало російське угруповання найманців ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією і наступного тижня запровадить додаткові санкції проти неї та її мережі підтримки у всьому світі.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Цими діями визнано трансконтинентальну загрозу, яку представляє ПВК "Вагнер", зокрема, через постійну модель серйозної злочинної діяльності", - заявив представник Білого дому.

За словами Кірбі, президент Росії Володимир Путін під час війни в Україні більше покладається на найманців ПВК "Вагнера", ніж на військовослужбовців збройних сил РФ. Він висловив оцінку, що зараз в Україні дислокується близько 50 000 бійців групи Вагнера, включно із 10 000 контрактників і 40 000 засуджених.

Також читайте Від Пригожина вимагають визнати його брехню на суді про ПВК “Вагнера”

"Група Вагнера стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", — зазначив Кірбі.

Для озброєння найманців, ймовірно, було використано зброю, яку РФ у порушення міжнародних правил отримала з Північної Кореї. Разом із оголошенням про нові санкціями США щодо ПВК "Вагнера" було оприлюднено нещодавно розсекречені фотографії російських вагонів, які прямували з Північної Кореї, ймовірно, з вантажем боєприпасів.

Нагадаємо, поранені у війні проти України найманці ПВК "Вагнера" лікуються у клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі. Медустанова повʼязана з другом президента РФ олігархом Юрієм Ковальчуком та донькою лідера держави Марією Воронцовою.

Читайте також: