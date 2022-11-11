Міністерство торгівлі США позбавило РФ статусу країни з ринковою еконоікою

Статус ринкової економіки Росія отримала у 2002 році

Сполучені штати більше не будуть розглядати Росію як країну з ринковою економікою.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство торгівлі США.

Такий статус був наданий Росії два десятиліття тому, він обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.

У заяві американського Міністерства торгівлі вказується, що велика участь російської влади в економіці призвела до викривлення цін і витрат, які неточно показують, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.

"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", – йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика сімка та Австралія домовилися про максимальну ціну на російську нафту.

Також ми інформували, що Росія не може знайти нові ринки, куди буде продавати свою нафту.

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