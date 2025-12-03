У Туреччині занепокоєні атакою по "тіньовому флоту" РФ : що заявив Фідан

Хакан Фідан / © Associated Press

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що «дуже страшні» напади останніх днів на пов’язані з Росією танкери в Чорному морі становлять загрозу для безпеки всього регіону та свідчать про розширення масштабів війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив Фідан, удари, які відбуваються у виключній економічній зоні Туреччини, порушують безпеку судноплавства та негативно впливають на торгівлю. Міністр додав, що Туреччина, а також Болгарія та Румунія, які межують із Чорним морем, наразі розглядають заходи для посилення безпеки в акваторії.

За даними медіа в Міністерстві закордонних справ Туреччини, Фідан також обговорив ці напади з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі та зі своїми колегами з Болгарії та Румунії.

Україна, яка атакує експорт російської нафти у відповідь на бомбардування її енергосистеми Москвою, взяла на себе відповідальність за атаку морських безпілотників на два порожні танкери, що прямували до російського порту минулого тижня.

Через ці атаки значно зросли тарифи на страхування судноплавства в Чорному морі. Зокрема, одна турецька компанія, Besiktas Shipping, була змушена призупинити операції, пов’язані з Росією, через міркування безпеки.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поскаржився, що атаки на танкери «тіньового флоту» Росії в Чорному морі є «тривожною ескалацією».

Також раніше ми писали, що морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери «тіньового флоту» РФ KAIRO та VIRAT у Чорному морі. Під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.