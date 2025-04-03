Міністр фінансів США порадив країнам не мститися після після запровадження мита

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав торгівельних партнерів США не вживати заходів у відповідь на новий набір мит у відповідь президента Дональда Трампа.

“Я б не намагався мститися. Поки ви не мститеся, це найкраща цифра (йдеться про ставку мита”, — сказав Бессент в інтерв’ю Bloomberg Television.

Бессент виступив незабаром після того, як Трамп оприлюднив 10% універсальний базовий тариф для багатьох торгівельних партнерів, з набагато вищими додатковими податками для інших, включаючи 34% ставку для Китаю та 20% збору для Європейського Союзу.

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“Це найвищий показник, який забороняє помсту. Щодо переговорів — побачимо”, — сказав Бессент.

У той час як інші країни звернулися до Вашингтона, щоб почати торгівельні переговори, голова скарбниці зазначив, що адміністрація “на деякий час дасть усе врегулювати. Ми побачимо, куди це піде”.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для всіх автомобілів, які будуть імпортуватись до США з інших країн.