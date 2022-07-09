Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Воллес, який був фаворитом на посаду прем'єра Британії, відмовився висувати свою кандидатуру

Дата публікації
Перегляди
2088
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Воллес, який був фаворитом на посаду прем'єра Британії, відмовився висувати свою кандидатуру

Фото: Associated Press

Міністр оборони Британії Бен Воллес, якого називали претендентом на місце прем'єра Британії та очільника Консервативної партії, не висуватиме свою кандидатуру.

Очільник оборонного відомства Британії висловив вдячність усім, хто був готовий його підтримати у виборах.

Про це Бен Воллес написав у Twitter.

"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли мене підтримати", — написав він у Twitter.

Варто зазначити, що після відстави Бориса Джонсон очільник оборонного відомства Британії Бен Воллес запевняв, що Лондон не змінюватиме своєї політики щодо України і надалі підтримуватиме Київ у боротьбі з Росією. 

Зауважимо, за інформацією Sky News, результати нового опитуванням членів Консервативної партії свідчили, що Воллес перемагав всіх основних претендентів, включаючи міністерку закордонних справ Ліз Трасс.  

Раніше ЗМІ називали 12 ймовірних кандидатів на посаду прем'єра Британії, серед яких добре відомі українцям міністр оборони Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

Читайте також:

Наступна публікація