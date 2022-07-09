Воллес, який був фаворитом на посаду прем'єра Британії, відмовився висувати свою кандидатуру

Міністр оборони Британії Бен Воллес, якого називали претендентом на місце прем'єра Британії та очільника Консервативної партії, не висуватиме свою кандидатуру.

Очільник оборонного відомства Британії висловив вдячність усім, хто був готовий його підтримати у виборах.

Про це Бен Воллес написав у Twitter.

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"Після ретельного розгляду та обговорення з колегами та родиною я прийняв рішення не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли мене підтримати", — написав він у Twitter.

It has not been an easy choice to make, but my focus is on my current job and keeping this great country safe. I wish the very best of luck to all candidates and hope we swiftly return to focusing on the issues that we are all elected to address. 2/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

Варто зазначити, що після відстави Бориса Джонсон очільник оборонного відомства Британії Бен Воллес запевняв, що Лондон не змінюватиме своєї політики щодо України і надалі підтримуватиме Київ у боротьбі з Росією.

Зауважимо, за інформацією Sky News, результати нового опитуванням членів Консервативної партії свідчили, що Воллес перемагав всіх основних претендентів, включаючи міністерку закордонних справ Ліз Трасс.

Раніше ЗМІ називали 12 ймовірних кандидатів на посаду прем'єра Британії, серед яких добре відомі українцям міністр оборони Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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