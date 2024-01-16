Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Міністр оборони Білорусі Хренін заявив про нову військову доктрину щодо використання ядерної зброї

Міністр оборони Білорусі Хренін заявив про нову військову доктрину щодо використання ядерної зброї

Міністри оборони РФ та РБ Сергій Шойгу та Віктор Хренін / Фото: пресслужба Міноборони Білорусі

Як сказав очільник Міноборони, доктрина стала адресною.

В Білорусі оновили військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

Про це очільник Міноборони Білорусі заявив журналістам в ефірі телеканалу "Пул першого". 

"Можна сказати, що це новий документ. Але найголовніше, що в ньому зберігається спадкоємність. У ній полягає дух нашої доктрини - це миролюбний характер нашого народу. Ми чітко підкреслюємо і говоримо, що Республіка Білорусь жоден народ не розглядає, як свого ворога, незважаючи на дії їхніх урядів", – заявив Хренін.

За його словами, у Білорусі "чітко комунікують погляди" щодо використання тактичної ядерної зброї, розміщеної на території країни.

"З'явився новий розділ, де ми чітко визначаємо наші союзницькі зобов'язання перед нашими союзниками", – додав він.

Як сказав Хренін, доктрина стала адресною.

"Ми чітко називаємо джерела військових загроз нашій країні", – сказав він.

Очільник Міноборони додав, що засобом реагування в доктрині розглядається застосування розміщеної на території Білорусі тактичної ядерної зброї.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Промова Лукашенка прозвучала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація