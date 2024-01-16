Міністр оборони Білорусі Хренін заявив про нову військову доктрину щодо використання ядерної зброї

Як сказав очільник Міноборони, доктрина стала адресною.

В Білорусі оновили військову доктрину, яка вперше передбачає використання ядерної зброї.

Про це очільник Міноборони Білорусі заявив журналістам в ефірі телеканалу "Пул першого".

"Можна сказати, що це новий документ. Але найголовніше, що в ньому зберігається спадкоємність. У ній полягає дух нашої доктрини - це миролюбний характер нашого народу. Ми чітко підкреслюємо і говоримо, що Республіка Білорусь жоден народ не розглядає, як свого ворога, незважаючи на дії їхніх урядів", – заявив Хренін.

За його словами, у Білорусі "чітко комунікують погляди" щодо використання тактичної ядерної зброї, розміщеної на території країни.

"З'явився новий розділ, де ми чітко визначаємо наші союзницькі зобов'язання перед нашими союзниками", – додав він.

Як сказав Хренін, доктрина стала адресною.

"Ми чітко називаємо джерела військових загроз нашій країні", – сказав він.

Очільник Міноборони додав, що засобом реагування в доктрині розглядається застосування розміщеної на території Білорусі тактичної ядерної зброї.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Промова Лукашенка прозвучала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.

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