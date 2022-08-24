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Міністр оборони Білорусі Хренін заявив про "всебічну підтримку" Росії

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Міністр оборони Білорусі Хренін заявив про "всебічну підтримку" Росії

Фото: motolko.help

Міноборони країни обіцяє всебічну підтримку Росії.

У Мінську під час наради міністрів оборони держав-членів Шанхайської організації співробітництва міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що засідання "проходить на тлі різкого ускладнення військово-політичної обстановки". 

Про це пише "БЕЛТ". 

Хренін також звинуватив США і "колективний захід" у здійсненні кроків, які, за його словами, підвищують ризик виникнення нових військових зіткнень.

Міністр заявив, що Білорусь перебуває в епіцентрі протистояння, стала на шлях "всебічної підтримки" країни-агресорки – Росії.

"Ми розуміємо, що Білорусь знаходиться в епіцентрі протистояння. І ми зробили свій вибір – це всебічна підтримка нашого стратегічного союзника, Росії, яка проводить спеціальну військову операцію в Україні, що стала форпостом нав'язаної вкрай агресивної політики і розмінною монетою в руках своїх євроатлантичних кураторів. Водночас Білорусь не відмовляється від властивої їй політики врегулювання будь-яких конфліктів мирним шляхом, відновлення "мостів довіри" і відновлення зруйнованих зв'язків", – заявив Хренін.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Лукашенка, який у День Незалежності зробив чергову цинічну заяву щодо України. Подоляк зауважив, що після перемоги України з Лукашенком, який побажав Україні "мирного неба", та його прихильниками обговорять усі "відтінки мирного неба над Україною".

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Дата публікації
Перегляди
7765
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