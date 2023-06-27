Міністр оборони Білорусі прийшов до Лукашенка з копією ядерної бомби

У Білорусі продовжуються безглузді "ядерні ігри". Так, міністр оборони Віктор Хрєнін приніс на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком копію найпершої ядерної бомби з СРСР.

Про це пише білоруське видання "Белта".

Коли Хрєніна прибув на доповідь, Лукашенко запитав, чи не приніс він з собою бомбу, міністр оборони відповів: "Так точно!"

"Дозвольте вам вручити символічно – першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.

Лукашенко зауважив, що бомба стара, адже сучасна виглядає по-іншому.

"Щоб символічно було, що це у нас все є. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі", - відповів Хрєнін.

Білоруський диктатор натомість сказав, що це просто символічний вчинок.

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у березні 2023 року Володимир Путін оголосив, що погодився розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Згодом Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати тактичну ядерну зброю від Росії. Він похвалився, що вона нібито втричі потужніша за атомні бомби, скинуті Сполученими Штатами на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

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