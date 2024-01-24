Міністр оборони Британії закликав збільшити допомогу ЗСУ: "Доля України - в руках Заходу"

Міністра оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що 2024-й може стати визначальним у тому, як далі складеться доля України. Втім, це залежатиме від підтримки західних союзників.

Про це він написав у своїй колонці для Politico.

"Путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України - у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести", - наголосив британський міністр.

Він наголошує, що у Москві збільшують витрати на війну. Крім того, в РФ зовсім не турбуються про те, скільки ще солдатів буде ліквідовано на війні в Україні. Шаппс також заявляє, що не можна допустити, аби диктатор Володимир Путін переміг у цій війні.

"Не повинно бути жодних коливань. Жодних коливань. Жодного очікування, щоб подивитися, в який бік подує вітер. Путін вірить, що Захід можна вимотати. Він вважає, що нам не вистачає стратегічного терпіння. І ми маємо довести, що він помиляється", - наголошує очільник британського Міноборони.

Нагадаємо, спецслужби Литви назвали справжню мету диктатора РФ Володимир Путіна. Голова литовського Департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс заявляє, що кремлівський "фюрер" має на меті не лише поразку України, а й довгострокову конфронтацію із Заходом.

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