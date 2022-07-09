Міністр оборони Британії зустрівся з українськими військовими, які приїхали для проходження навчань

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зустрівся з українськими військовими, які приїхали до країни для проходження навчань.

За словами Воллеса, ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Великобританією Збройних сил України в їхній боротьбі з російською агресією

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Британії.

"Використовуючи досвід британської армії світового рівня, ми допоможемо Україні відновити її сили та посилити опір, захищаючи суверенітет своєї країни та право вибирати власне майбутнє", - сказав Воллес.

Зазначається, що участь у програмі з британського боку беруть понад тисяча військовослужбовців. Навчання відбуваються на полігонах міністерства оборони Британії на північному заході, південному заході та південному сході країни. Кожен курс підготовки триватиме кілька тижнів.

Міноборони Британії повідомляє, що ці навчання допоможуть військовим без попереднього досвіду бойових дій опанувати навички ближнього бою. Крім того, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Слід зазначити, що Велика Британія надасть одяг та спорядження для підтримки українських солдатів під час навчання та відправлення до України. Кожному солдату буде видано:

засоби індивідуального захисту, зокрема шоломи, бронежилети, засоби захисту очей, навушники, засоби захисту тазу та індивідуальні аптечки першої допомоги;

обмундирування та польові черевики;

одяг для холодної та вологої погоди;

денні мішки та спорядження;

додаткове обладнання, необхідне для польових умов, зокрема тактичні пончо, спальні мішки та інструменти для копання.

Усього протягом наступних кількох місяців через програму навчань у Великій Британії мають пройти до 10 тисяч військовослужбовців з України.

Нагадаємо, 7 липня прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії.

Водночас речниця Білого дому Карін Жан-П’єр запевнила, що зміни в уряді Великої Британії не вплинуть на особливий союз між цією країною та США, а також на підтримку України з боку західних союзників на тлі російської агресії.

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