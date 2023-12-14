Міністр оборони Естонії зробив заяву щодо війни в Україні

Для цього треба збільшити обсяги виробництва зброї та виснажити Росію.

Війну, яку РФ розв’язала проти України, можна виграти протягом наступних трьох років. Для цього потрібно скоригувати та збільшивши обсяги військового виробництва.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

“Перемога України та поразка Росії у цій війні досяжні. Насправді цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або навіть менше, якщо скоригувати та збільшивши обсяги військового виробництва”, - наголосив Ханно Певкур.

Він також додав, що перемога нашої держави може бути досягнута і нав’язуванням перспектив Україні та збільшивши рівень виснаження РФ.

Нагадаємо, що Макрон, Шольц та Шарль під час сніданку спробують схилити Орбана на користь України.

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