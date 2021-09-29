Міністр оборони Грузії стрибнув із парашутом і приземлився на воду: відео

Міністр оборони Грузії стрибнув із парашутом і приземлився на воду: відео

Очільник грузинського оборонного відомства став учасником програми парашутної підготовки для спецпризначенців.

Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе долучився до програми парашутної підготовки, яка проводиться для особового складу сил спеціальних операцій.

Про це повідомили в Міноборони Грузії, опублікувавши відповідне відео на YouTube-каналі.

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У повідомленні уточнили, що очільник оборонного відомства стрибав з модернізованого і оновленого літака Ан-2, який злетів з території Тбіліського авіаційного заводу “Тбілавіамшені”.

Навчання розраховані на 21 день, а програма тренувань складається з декількох етапів і передбачає стрибки з парашутом з різної висоти на різній місцевості, зокрема, десантування на воду.

Перед стрибком Бурчуладзе, як і інші учасники програми, пройшов курс теоретичної і практичної спецпідготовки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента країни і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які зібрався прилетіти літаком до Тбілісі, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

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